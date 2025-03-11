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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan destek ödemeleri arasında yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri her ay ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

Mart ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte SED yardımı alan ihtiyaç sahipleri SED ödemelerinin ne zaman yatacağı konusundaki araştırmalarına hız kazandırdı.

Sosyal ve ekonomik güçlük yaşayan kişilere bir nebze rahat nefes aldıran SED ödemesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Mart ayı SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri ne zaman yatacak?

2025 MART SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ayın 20'sine kadar SED ödemelerini hesaplara aktarıyor.

Mart ayı SED ödemeleri hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.