Matematikçiler bulamadı! Resimdeki eksik sayıyı bilen, dahi sayılıyor Eksik sayıları bulma testleri beceri kazanmak, karmaşık kalıpları tanıma ve baskı altında hızlı, doğru kararlar alma yeteneğine sahip olduğunuzu gösterir. Şimdi resimdeki eksik sayıyı bulmaya çalışın!

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Eksik sayıyı bulmayı zorlayan matematik bulmacaları basit alıştırmalardan daha fazlasıdır; sayıların ve mantıksal düşünmenin dünyasına dair büyüleyici bir keşiftir.

Bu bulmacalar, çözücüleri gizli sayıları ortaya çıkarmak için matematiksel işlemler, örüntü tanıma ve tümdengelimli akıl yürütmenin bir karışımını kullanmaya zorluyor.

Bu bulmacalar, ayrıntılara yönelik keskin bir bakış ve bir ızgara veya dizi içindeki sayısal ilişkileri belirleme becerisi gerektirir.

Gelin bir tanesini çözelim ve eksik sayıları bulma konusunda bulmaca şampiyonu olup olmadığınızı görelim.

Aşağıda detaylı çözümü paylaştık.

İlk iki satırdaki rakamları her biri bir sayı olacak şekilde yatay olarak okuyun. 289 ve 324'ü elde ederiz.

Buradaki temel mantık şudur:

=> 17x17 = 289 ve 18x18 = 324

O halde eksik sayıyı bulmak için aynı mantığı alt satıra da uygulayacağız.

Dolayısıyla 19 x 19 = 361 elde ederiz.

Bu nedenle eksik sayı 1'dir.