Mayıs ayında resmi tatil var mı? Mayıs ayı önemli gün ve haftalar hangileri?
Hüseyin Topuz

Mayıs ayı yine birçok özel gün ve haftaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Baharın tam anlamıyla hissedildiği bu dönemde; emekten gençliğe, çevreden aileye kadar toplumsal duyarlılığı artıran pek çok etkinlik ve anma günü takvimde yerini alıyor. İşte,Mayıs ayındaki önemli gün ve haftalar...

Türkiye genelinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile başlayan ay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi milli değerleri hatırlatan önemli günlerle devam edecek.

İşte,Mayıs ayındaki önemli gün ve haftalar...

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)

4 Mayıs: Trafik Haftası Başlangıcı (ilk hafta)

6 Mayıs: Hıdırellez Günü

10-16 Mayıs: Engelliler Haftası

13 Mayıs: Anneler Günü

14 Mayıs: Dünya Çiftçiler Günü

15 Mayıs: Uluslararası Aile Günü

19 Mayıs: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

25 Mayıs: Etik Günü

31 Mayıs: Dünya Tütüne Hayır Günü

Mayıs ayında resmi tatil var mı?

Mayıs ayında 2 günlük resmi tatil bulunuyor. İşte resmi tatiller;

1 Mayıs Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)

19 Mayıs Pazartesi: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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Hüseyin Topuz
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