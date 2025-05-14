Mayıs promosyonları güncellendi 2025: İşte en yüksek veren banka..

Haber Merkezi

Mayıs ayıyla birlikte bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi.

Emekliler, maaşlarını başka bir bankaya taşıyarak nakit promosyon alabilir ve bankaların sunduğu farklı avantajlardan faydalanabilirler.

En güncel promosyon rakamlarını öğrenmek ve en avantajlı teklifi değerlendirmek isteyen emekliler, bankaların yeni duyurularını yakından takip ediyor.

Bu kapsamda, "Mayıs 2025 promosyonları" arasında en yüksek olan merak ediliyor.

İşte güncel emekli maaşı promosyonları...

MAYIS 2025 EMEKLİ PROMOSYONLARI

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor.

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını açıkladı.

İŞ Bankası 2025 promosyon miktarını "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 21.000 TL'ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu.

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor

Banka emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.