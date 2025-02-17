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Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere yönelik yapılan destek ödemelerinden yararlanan hak sahipleri şubat ayı ödemeleri için araştırmalarına başladı.

Tarımsal desteği teşvik etmek amacıyla süt desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, bireysel sulama, yağlı tohumlu bilgiler ve diğer birçok alanda çiftçilere ödeme yapılıyor.

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yapılan toplam 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık yardımın hak sahiplerine ne zaman ulaştırılacağı merak ediliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği Şubat ödeme tarihleri belli oldu mu? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce yaptığı açıklamasında toplam 2 milyar 251 milyon 749 bin liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurmuştu.

Ancak, mazot ve gübre desteği ise temel destek ödemesi olarak geçtiğinden farklı tarihlerde yatırılıyor. Şu an için ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yapılmadı.