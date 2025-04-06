McDonals, Domino’s, Starbukcs: 2025’in en değerli restoran markaları belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı

Brand Finance tarafından yapılan çalışmayla birlikte, 2025 yılında dünyanın en değerli restoran markaları listelendi.
Dünya çapında faaliyet gösteren pek çok marka, geçen her yılda büyümeye devam ediyor. Milyonlarca insan tarafından tercih edilen bu lezzet lokasyonları Türkiye’de aktif olarak hizmet veriyor.
McDonald’s, Starbucks, Dominos gibi hemen herkesin henüz uğramalarda AVM’lerde ya da işlek caddeler üzerinde denk gelinen markalar arasında yer alıyor.
Brand Finance tarafından yapılan araştırma sonucunda 2025 yılında en değerli restoran markalarını içeren yeni dikkat çekti.
EN DEĞERLİ RESTORAN MARKALARI
McDonald’s – 40,5 milyar dolar
Starbucks – 38,8 milyar dolar
KFC – 15,4 milyar dolar
Subway – 8,1 milyar dolar
Taco Bell – 6,9 milyar dolar
Tim Horton’s – 6,8 milyar dolar
Domino’s – 6,7 milyar dolar
Chick-fil-A – 5,7 milyar dolar