McDonals, Domino’s, Starbukcs: 2025’in en değerli restoran markaları belli oldu! Zirvenin sahibi şaşırttı

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Brand Finance tarafından yapılan çalışmayla birlikte, 2025 yılında dünyanın en değerli restoran markaları listelendi.

Dünya çapında faaliyet gösteren pek çok marka, geçen her yılda büyümeye devam ediyor. Milyonlarca insan tarafından tercih edilen bu lezzet lokasyonları Türkiye’de aktif olarak hizmet veriyor.

McDonald’s, Starbucks, Dominos gibi hemen herkesin henüz uğramalarda AVM’lerde ya da işlek caddeler üzerinde denk gelinen markalar arasında yer alıyor.

Brand Finance tarafından yapılan araştırma sonucunda 2025 yılında en değerli restoran markalarını içeren yeni dikkat çekti.

EN DEĞERLİ RESTORAN MARKALARI

McDonald’s – 40,5 milyar dolar

Starbucks – 38,8 milyar dolar

KFC – 15,4 milyar dolar

Subway – 8,1 milyar dolar

Taco Bell – 6,9 milyar dolar

Tim Horton’s – 6,8 milyar dolar

Domino’s – 6,7 milyar dolar

Chick-fil-A – 5,7 milyar dolar