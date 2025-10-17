Memuriyet müjdesi! SGK işe alıyor: İşte başvuru ve sınav tarihi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Memur olmak isteyenlere müjde...

Sosyal Güvenlik Kurumu, taşra teşkilatında görev yapacak 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için başvuru sürecini başlatıyor.

Sözlü sınavla gerçekleştirilecek alımlarda adayların belirli şartları taşıması gerekiyor.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak, en az 4 yıllık yükseköğretim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranacak.

Ayrıca, adayların sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumunun bulunmaması ve ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Başvurular 20 Ekim’de başlayacak ve 2 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı” adreslerinden gerçekleştirebilecek.

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 8-19 Aralık tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.