Mesai hesaplama 2024: 28-29 Ekim mesai ücreti ne kadar, kaç TL?

Yağmur Dinç

28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı’nın arifesi olarak kabul ediliyor ve öğleden sonra resmi tatil başlıyor.

28 Ekim saat 13:00’ten itibaren işçilerin çalıştırılması durumunda, yarım günlük ekstra ücret hakkı doğuyor. Bu durumda işçi, normal maaşına ek olarak yarım günlük ilave ücret alıyor.

Aynı şekilde 29 Ekim, Ulusal Bayram olarak kabul edilir ve tam gün resmi tatil Bu günde işçilerin çalıştırılması durumunda ise normal maaşlarının iki katı ödeniyor.

Peki, 28-29 Ekim mesai ücreti ne kadar, kaç TL olacak 2024? İşte yanıtı!

28-29 EKİM MESAİ ÜCRETİ:

İş Kanunu’na göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçilerin çalıştırılmaması esastır. Ancak çalıştırılması durumunda işçilere zamlı ödeme yapılmalıdır. Yani, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün çalıştırılan işçiye normal ücretin yanı sıra ek yevmiye ödenmelidir.

28 Ekim öğleden sonra çalışan işçiye 1,5 yevmiye, 29 Ekim tam gün çalışan işçiye ise 2 yevmiye ödenir.