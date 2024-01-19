MHRS randevu taktikleri! Böyle bakın, saniyesinde alın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar, bazen istedikleri vakitte müsaitlik bulamıyor. Bu durumda, MHRS randevunuzu kolayca alabilmenin bazı püf noktaları devreye giriyor.

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T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında devreye sokulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi, doktor ile hastayı kusa sürede buluşturmayı hedeflemektedir.

MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir.

Doktor randevusu almak isteyenler, yoğunluk sebebiyle bazen istedikleri tarihe randevu bulamamaktadır. Bu durumda "MHRS randevu alma ipuçları" ve kolaylıkları araştırılmaktadır.

MHRS'den kolayca randevu alabilmek için dikkat edebileceğiniz bazı boktalar mevcuttur.

Peki, MHRS randevusu nasıl alınır? Randevu bulamayanlar için detaylar haberimizde. İşte MHRS randevu taktikleri...

Gözünüz saat 16.00'da olsun

15 gün sonrasının randevuları saat 16.00'da açılır. Bu nedenle saat öğlen dörtte her branşa kolaylıkla randevu bulabilirsiniz.

İptalleri takip edin

Gece saat 02.00-03.00 arasında izni biten ve yeni çalışmaya başlayan hekimler ile birlikte, önceki gün iptal edilen randevular sisteme girilmektedir.

Bu saatlerde ara ara kontrol ettiğinizde aynı güne ya da sonraki güne randevu almak mümkün olmaktadır.

Talep edin

MHRS'den istediğiniz bölüm için arama yapıp talep oluşturabilirsiniz. Randevu boşa çıkınca size SMS ile bir link gelir ve 15 dakika süre tanımlanır.

Diş randevusu

Diş randevusu saatleri akşam 20.00'de açılır ve önünüzdeki 2 gün için randevu verilir.