Mikrofiber beze döküp silin, badana boyayı erteleyin... Zamanla kirlenen evin duvarlarını yeni boyanmış hale getirmek için tek bir malzeme yetiyor.

Editör: Yağmur Dinç

Badana boya ihtiyacı olanlar dikkat...

Sizi bu dertten kurtaracak bir formülle geldik.

Hem paranız hem de vaktiniz cebinizde dursun; tek malzeme ile yeni boyanmış gibi olsun.

İşte duvarları pırıl pırıl yapan o yöntem...

BEZE DÖKÜP SİLİN

Toz, kir, sigara dumanı gibi sebeplerden rengini kaybeden duvarları, ilk haline çeviriyoruz.

Elinize bir mikrofiber bez alın ve karbonatı dökün. İyice yedirdikten sonra duvarları nazikçe ovalayın.

Bütün toz ve kirden arınacak, rengi adeta açılacak. Bu durum badana boya yapmanızı bir süre daha erteleyecektir.