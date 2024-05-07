Milletler Ligi 2024: Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Filenin Sultanları, sahaya iniyor...

Kulüp sezonunu kapatan voleybolcular, milli takımda bir araya geldi.

2024 Milletler Ligi voleybol maçları, 14 Mayıs'ta başlıyor.

Milli takım, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs tarihlerinde Antalya, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD, üçüncü haftasında ise 11-16 Haziran'da Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'da mücadele edecek.

Sultanlar'ın ilk maçı ise Japonya ile olacak. Bu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler, "Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" merak ediyor.

İşte maça dair bilgiler...

Japonya-Türkiye maçı:

Japonya-Türkiye maçı 15 Mayıs Çarşamba günü 20.00'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Milletler Ligi fikstürü 2024

1. Hafta (Antalya)

15 Mayıs Çarşamba: 20.00 / Japonya-Türkiye

16 Mayıs Perşembe: 20.00 / Hollanda-Türkiye

18 Mayıs Cumartesi: 20.00 / İtalya-Türkiye

19 Mayıs Pazar: 20.00 / Fransa-Türkiye

2. Hafta (ABD)

29 Mayıs Çarşamba: Almanya-Türkiye

31 Mayıs Cuma: Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi: Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar: ABD-Türkiye

3. Hafta (Çin-Hong Kong)

12 Haziran Çarşamba: Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi: Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar: Türkiye-Brezilya