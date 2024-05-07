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Milletler Ligi 2024: Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi 2024: Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Milletler Ligi'ndeki ilk maçı Japonya ile olacak. Peki, Japonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...