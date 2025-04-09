Miras yoluyla tapu sahibi olanlar dikkat! Mahkeme kararını verdi, sistem değişti

Haber Merkezi

Miras yoluyla tapu sahibi olanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Gelir İdaresi Kanunu gereği, bir taşınmazın edinildikten sonraki beş yıl içinde satılması halinde elde edilen kazanç vergilendiriliyordu.

Ancak Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK) tarafından alınan 2 Ekim 2024 tarihli karara göre, miras ya da bağış yoluyla edinilen taşınmazlar artık bu kapsam dışında tutulmasına karar verildi.

Bu karar doğrultusunda, miras ya da bağış yoluyla tapu sahibi olan kişiler için beş yıl şartı ortadan kalkarken aynı zamanda satıştan elde edilen kazançlar da vergiye tabi olmayacak.

GELİR VERGİSİ UYGULANMAYACAK

Söz konusu yeni karar doğrultusunda, edinim tarihi ne olursa olsun, miras veya bağış yoluyla alınan gayrimenkullerin satışında gelir vergisi uygulanmayacak.

Bu gelişme, özellikle yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara satış sürecinde daha fazla esneklik kazandıracak.

Danıştay tarafından alınan bu kapsamlı kararda, kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle ilgili önemli bir ayrıntıya da yer verildi. Miras yoluyla edinilen arsaların müteahhitlere verilmesi durumunda, karşılığında alınan daire veya iş yerleri ticari kazanç olarak değerlendirilmeyecek.

Aynı şekilde, hasılat paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerden elde edilen gelirler de gelir vergisine tabi tutulmayacak.