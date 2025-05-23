MNG kargo tarih oluyor! Tabelalar tek tek indiriliyor: İşte, yeni ismi

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Türkiye’nin en büyük kargo şirketleri arasında yer alan MNG Kargo 2023 yılında satışa çıkarak dünyanın en büyük kargo şirketi DHL’e bünyesine katılmıştı.

Ekim 2023 tarihinden itibaren DHL Group bünyesinde olmasına rağmen MNG ismiyle devam eden kargo devi iki yılın ardından isim değişikliğine gidiyor.

Tabelalarını indirmeye başlayan kargo devinin entegrasyonu, DHL Group'un e-ticaret lojistiği alanındaki uzman şirketi DHL eCommerce yönetiminde gerçekleşeceği belirtildi.

YENİ İSMİ DHL ECOMMERCE OLUYOR

22 Mayıs 2025 günü şirketten yapılan açıklamada MNG Kargo’nun DHL Group’un ticaret lojistiği alanında faaliyet gösteren DHL eCommerce ismiyle yola devam edeceği belirtildi.

DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz konuya dair yapılan açıklamada, “Başarılı bir entegrasyon sürecinin ardından gelen bu stratejik adım, DHL’in hem bize hem de Türkiye’ye duyduğu güveni gösteriyor.

MNG Kargo’nun yıllara dayanan yerel uzmanlığını, DHL’in global ağı ve lojistik yetkinliğiyle bir araya getirerek, Türkiye’nin uluslararası ticaretteki rolünü büyütmeyi, ülkemizi bölgesel bir lojistik üs haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.