Motor devi binlerce motorsikletini geri çağırıyor! O model motorlarda tehlike büyük: Çarpışmaya neden olabilir

Haber Merkezi

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan incelemeler sonucunda Japonya merkezli motorsiklet üreticisi Kawasaki Motors hakkında dikkat çekici bir geri çağırma başlatıldı.

2025 yılında üretilen yarış ve kros motosikletlerini kapsayan geri çağırmada ilgili motorsikletlerin çarpışma tehlikesi yaratabileceği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açılamada ise, tüketicilerin geri çağırmaya konu olan yarış ve arazi motosikletlerini kullanmayı derhal bırakmalı ve ücretsiz onarım için bir Kawasaki bayisine başvurmaları gerektiği aktarıldı.

Söz konusu arızanın ise krank milinin birincil dişlisinden kaynaklandığı ve bu arızanın çarpışma tehlikesi yaratabileceği belirtildi.

O MODELLER GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDA

Söz konusu geri çağırmanın toplamda 3 bin 400 adet 2025 model yılı KX450, KX450SR ve KX450X motosikletlerini kapsadığı belirtildi. Bu motorların ise, limon yeşili renkte satılan iki tekerlekli yarış ve arazi motosikletleri olduğu da ayrıca belirtildi.

Bu geri çağırmaya konu olan motorsikletleri model numaralarının ise 2025 KX450- 2025 KX450, 2025 KX450SR- KX450PSFNN, 2025 KX450X- KX450NSFNN olduğu belirtildi. Bu motorsikletlerde birincil dişlinin yeni bir dişliyle değiştirileceği paylaşıldı.