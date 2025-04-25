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MSB 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri belli oldu mu? Bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır?

MSB 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri belli oldu mu? Bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır? Bedelli askerlik yapacak yükümlüler tarafından 2025 celp ve sevk dönemleri sorgulanıyor. Sınıflandırma sonuçlarının ocak ayı itibariyle e-devlet’ten ilan edilmesinin ardından celp ve sevk tarihleri de netleşti. Peki, bedelli askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır?