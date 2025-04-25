MSB 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri belli oldu mu? Bedelli sevk başvurusu ne zaman yapılır?

Geçtiğimiz ocak ayında bedelli askerlik yapacak olan hükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştı.
Sınıflandırma sonuçları açıklanmasının ardından yükümlüler sevk ve celp tarihlerinin ne zaman açıklanacağını mercek altına aldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2025 yılının celp ve sevk tarihlerine ilişki takvimi geçtiğimiz gün kamuoyu ile paylaştı.
Sevk ve başvuru takviminin paylaşılmasının ardından yükümlüler sevk başvurularının ne zaman yapılacağına dair araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, bedelli askerlik sev başvuruları ne zaman yapılır?
MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIR?
2025 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler sevk belgelerini, tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yükümlüler e-Devlet'teki ''Askerliğim'' hizmeti altında bulunan Celp ve Sevk Dönemi bölümünde yeralan Sevk Başvurusu butonuna tıklayarak süreci başlatabilir.
2025 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ
Celp Dönemi: Nisan 2025 - Sevk Tarihi: 3 Nisan - Terhis tarihi: 3 Mayıs
Celp Dönemi: Mayıs 2025 - Sevk Tarihi: 8 Mayıs - Terhis Tarihi: 4 Haziran
Celp Dönemi: Haziran 2025 - Sevk Tarihi: 12 Haziran - Terhis Tarihi: 12 Temmuz
Celp Dönemi: Temmuz 2025 - Sevk Tarihi: 10 Temmuz - Terhis Tarihi: 10 Ağustos
Celp Dönemi: Ağustos 2025 - Sevk Tarihi 7 Ağustos - Terhis Tarihi: 7 Eylül
Celp Dönemi: Eylül 2025 - Sevk Tarihi: 4 Eylül - Terhis Tarihi: 4 Ekim
Celp Dönemi: Ekim 2025 - Sevk Tarihi: 7 Ekim - Terhis Tarihi: 7 Kasım
Celp Dönemi: Kasım 2025 - Sevk Tarihi: 6 Kasım - Terhis Tarihi: 6 Aralık
Celp Dönemi: Aralık 2025 - Sevk Tarihi: 4 Aralık - Terhis Tarihi: 4 Ocak 2026