MSÜ sonuç tarihi 2026: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart'ta uygulandı.

MSÜ sınavına giren subay ve astsubay adayları için heyecanlı bekleyiş sona ererken gözler 2026 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Peki, 2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sınav sonuç tarihi...

MSÜ 2026 SINAV SONUÇ TARİHİ

Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı sonuçları 26 Mart'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek.