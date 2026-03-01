Türkiye-İran sınırı nerede, kaç kilometre? Hangi illere komşu?

Orta Doğu'da artan gerilim ve ABD ile İran arasında tırmanan askeri hareketlilik, bölge ülkelerinde güvenlik endişelerini beraberinde getirirdi.

Türkiye'nin coğrafi konumu da yeniden gündeme geldi.

Özellikle doğu sınır hattında yaşanabilecek olası gelişmeler, kamuoyunun dikkatini Türkiye’nin İran ile olan kara sınırına çevirdi. Bu çerçevede “İran-Türkiye sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor?”, “Hangi iller İran’a komşu?” ve “İki ülke arasındaki sınır hattı toplam kaç kilometre?” soruları merak ediliyor.

Türkiye'nin doğu sınır güvenliği açısından kritik öneme sahip olan İran sınırına ilişkin bilgiler araştırılıyor.

İşte, Türkiye-İran sınırına dair merak edilenler...

TÜRKİYE-İRAN SINIRI KAÇ KİLOMETRE

1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması ile belirlenen sınır, bazı değişiklikler haricinde günümüze kadar gelmiştir.

Türkiye ile İran arasındaki kara sınırı, Türkiye’nin doğusunda yer alır ve iki ülke arasındaki en uzun doğu sınır hattını oluşturur. Toplam uzunluğu yaklaşık 560 kilometredir.

Kuzeyde Azerbaycan sınırıyla kesişen noktadan başlar ve güneyde Irak sınırıyla kesişen noktada sona erer.

SINIR İLLERİMİZ

Türkiye İran sınırı, Türkiye tarafında üç ile komşudur:

Ağrı

Van

Hakkari

Sınır hattı, Ağrı’nın doğusundan başlayarak Van üzerinden Hakkâri’ye kadar uzanır ve Irak sınırına yakın noktada sona erer.