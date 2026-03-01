3 soruda Hürmüz Boğazı: Nerede, neden önemli, kapatılırsa ne olur...

İran, ABD'nin saldırılara karşı elindeki en önemli kozunu oynadı.

İran Devrim Muhafızları, dünya petrol taşımacılığı açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı aldığını açıkladı.

Devrim Muhafızları, petrol rotalarına erişimin engellendiğini, hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Küresel enerji piyasalarının “şah damarı” olarak nitelendirilen bu dar su yolu, dünya petrol ticaretinin büyük kısmının geçtiği stratejik bir nokta.

Peki, Hürmüz Boğazı tam olarak nerede, neden bu kadar kritik ve kapatılırsa neler olur? İşte üç soruda Hürmüz Boğazı’nın önemi ve olası sonuçları...

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE

Hürmüz Boğazı, Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi’ni birbirine bağlayan dar bir su yoludur.

Yaklaşık 33 kilometre genişliğinde ve dünya petrol ticareti için kritik bir geçiş noktasıdır.

Her gün milyonlarca varil petrolün geçtiği bu boğaz, küresel enerji güvenliği açısından büyük öneme sahiptir.

KİMİN KONTROLÜNDE

İran, boğazın kuzeyindeki kritik geçiş noktalarına ve deniz trafiğine kontrol uygulayabilecek konumda olduğundan, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği ve kullanımında güçlü bir etkiye sahiptir.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20-30’u Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.

Küresel enerji fiyatları ve arz güvenliği doğrudan buradaki durumdan etkileniyor.

Hürmüz Boğazı kapatılırsa; Petrol arzında ciddi bir aksama ve fiyatlarda ani yükseliş yaşanabilir. Küresel enerji piyasalarında belirsizlik ve panik ortamı oluşabilir.

Alternatif yollar sınırlı kapasitede olduğu için etkiler uzun süre hissedilir.

Bölgesel ve küresel ekonomik istikrar üzerinde olumsuz etkiler meydana gelir.