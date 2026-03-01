İran'ın dini inancı nedir, mezhebi ne? İran'da kimler yaşıyor? İşte nüfus yapısı...

28 Şubat 2026’da Orta Doğu’da tansiyon bir anda zirveye çıktı.

ABD ile İsrail’in, İran’ın nükleer programını tamamen durdurmak ve Tahran’daki yönetimi zayıflatmak amacıyla başlattığı kapsamlı hava saldırıları, kısa sürede bölgeyi sarsan büyük bir çatışmaya dönüştü.

İsrail’in “Aslanın Kükremesi”, ABD’nin ise “Operation Epic Fury” adını verdiği operasyon; aslında yıllardır süren diplomatik krizlerin, karşılıklı restleşmelerin ve artan askeri gerilimin bir sonucu olarak görülüyor.

İran İslam Cumhuriyeti'nin 35 yılı aşkın bir süredir en tepe noktasında yer alan, devlet politikalarında son sözü söyleyen İran'ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD'nin saldırılarında öldürüldüğü duyuruldu.

Ülkede yas ilan edilirken İran'a dair dini bilgiler ve nüfus yapısı da merak edildi.

İRAN'IN DİNİ İNANCI

ran'da din, CIA World Factbook'a göre, İranlıların yaklaşık %90-95'i[5] kendilerini resmî devlet mezhebi olan Şiilik ile yaklaşık %5-10'u ise Sünnilik ile ilişkilendiriyor.

Geri kalan %0,6'sı kendilerini Bahailik, Sâbiîlik, Ehl-i Hak, Zerdüştlük, Yahudilik ve Hristiyanlık dahil İslam dışı dinsel azınlıklarla ilişkilendirmektedir.

Son üç azınlık dini resmen tanınmış ve korunmuş ve İran parlamentosunda sandalyeleri bulunmaktadır.

Zerdüştlük bir zamanlar çoğunluk diniydi, oysa bugün Zerdüştler sadece on binlerce kişiden oluşmaktadırlar.

İRAN'DA NÜFUS YAPISI

İran çok etnikli bir ülkedir. Nüfusun %51'ini oluşturan ve çoğunlukla Şii Müslüman olan Persler , İran'daki baskın etnik gruptur.

İran'daki başlıca etnik gruplar şunlardır:

Farslar (%65), Azeriler (%16), Kürtler (%7), Lurlar (%6), Araplar (%2), Beluçlar (%2), Türkmenler (%1), Kaşkai ve diğer Türkler (%1), Ermeniler, Aşuriler ve Gürcüler (%1'den az).