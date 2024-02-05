Muayenesiz araçla trafiğe çıkanlar yandı! İşte ödeyecekleri ceza miktarı... Trafik cezalarının artmasından sonra muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezazı merak edilmeye başladı. İşte yeni ceza miktarı...

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Araç muayenesi yaptırmayan sürücülere büyük cezalar geliyor. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası arttı.

2024 yılında yeniden değerlendirme oranlarının belli olmasının ardından trafik cezaları güncellendi.

2024 yılında muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası ne kadar sorusunu gündemde yer alıyor.

Trafik cezalarının artmasının ardından sürücülerin en çok merak ettikleri arasında "Muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası ne kadar oldu? sorusu yer alıyor.

Peki, muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası ne kadar oldu? İşte muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası...

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma cezası

Karayolları Trafik Kanunu'nun 34. maddesine göre araç muayene işlemlerini yaptırmadan trafiğe çıkan sürücülere 34/a cezası uygulanır ve 10 ehliyet puanı cezası kesilir.

2024 yılında muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 1.506 TL olarak ilan edilmiştir.

Fakat, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 takvim günü içinde ödenmesi halinde indirimli tutar olan 1.129,55 TL ödenecektir.