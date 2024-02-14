Mühendisler bile bilmiyor! Bir dokunuşla bilgisayarınız adeta canavara dönüşecek Bilgisayarınızın yavaşlığından sıkıldınız mı? Endişelenmeyin, çözüm burada! Bilgisayarınızı hızlandırmanın basit ve etkili yöntemi…

ensonhaber.com

Günümüzde bilgisayarlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Şirket işleri, öğrencilik işleri ve tabii ki oyunlar için kullandığımız bilgisayarlar, zamanla performans kaybına uğrayarak yavaşlamaya başlıyor.

Özellikle oyun meraklıları, bu durumdan oldukça şikayetçi. Ancak endişelenmeyin, çünkü bilgisayarınızı tam bir oyun canavarına dönüştürmek artık çok kolay!

Yazılımın ne olursa olsun, cihazınızın güncel olması performansını artırmak için kritik bir öncelik.

Ayrıca, geçici bir çözüm olarak bilgisayarınızı yeniden başlatarak da performansınızı anında iyileştirebilirsiniz.

Öte yandan bu yöntemle bilgisayarınızı canavara dönüştürebilirsiniz.

Bu yöntemle canavar gibi olacak

Kingston.com'da paylaşılan bilgilerden bazılarına göre, bilgisayarınızın açılmasının yavaşlamasının nedeni çok sayıda sistem tarafından başlatılan programlar olabilir. Bu durum, bilgisayarınızın performansında düşüşe yol açabilir.

Görev Yöneticisi'ni açın ve Başlangıç sekmesine tıklayın. Burada, açılışta başlatılan programları görebilir ve etkilerini değerlendirebilirsiniz. Programların etkisi yüksekse, sistem performansınızı olumsuz etkileyebilirler.

Programın açılışta başlatılmasını durdurmak için ise sağ tıklayın ve 'Devre dışı bırak' seçeneğini tıklayın. Bu basit adımları izleyerek, bilgisayarınızın performansını artırabilir ve daha hızlı bir deneyim yaşayabilirsiniz.