Muslera’nın tahtı sallanıyor! Erden Timur istedi: Fenerbahçe’nin eski kaptanı geliyor... Galatasaray, transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe’nin eski kaptanıyla anlaşmaya vardı. Muslera’nın yerini dolduracak...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında elde ettiği zaferle yükselen bir ivme yakaladı.

Takımın ligde ve Avrupa arenasındaki başarılı performansı, camiayı heyecanlandırdı ve moral depoladı.

Bu olumlu havayla birlikte yönetim de yeni sezon için kadro planlamasına hız verdi.

Takımın eksik olduğu bölgeleri güçlendirmek ve sözleşmesi sona erecek oyuncuların yerine alternatifler bulmak için yönetim aktif rol alıyor.

Galatasaray, yeni sezon için ilk hamlesini gerçekleştirdi. Muslera’nın adı tarihe karışacak…

Galatasaray'a geliyor

Zafer Ertaş'ın haberine göre, Galatasaray'ın transfer gündemi hareketlendi. Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile sarı kırmızılı ekip arasında anlaşma sağlandı. Taraflar, transferin resmi açıklamasını sezon sonuna bırakacak.

Sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Altay, Manchester United'da istediği forma şansını bulamadı.

Birinci kaleci Onana'nın arkasında yedek kaleci olarak görev yapan Altay, sadece 1 maça çıkarken kalesinde 2 gol gördü. File bekçisinin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.