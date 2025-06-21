Muslera'yı unutturacak isim! Galatasaray'ın yeni kalecisi için flaş iddia...

Galatasaray’da kaleci transferi gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekipte uzun yıllardır kaleyi başarıyla koruyan Fernando Muslera'nın yerine Real Madrid'in yıldız ismi Andriy Lunin'in düşünüldüğü öne sürüldü.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi emin ellere teslim etmek istiyor.

Bu doğrultuda Real Madrid forması giyen ve performansıyla dikkat çeken Lunin için girişimlere başlandığı iddia edildi.

Real Madrid, Lunin için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Galatasaray'ın bu miktarı 15 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da Galatasaray'ın kaleci listesinde Lunin'in üst sıralarda yer aldığı ifade ediliyor.