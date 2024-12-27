Yağmur Dinç

Türkiye'yi derinden yaralayan Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada duruşma bugün yapıldı.

Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar arasında gerçekleşen konuşmada dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Avukatın "Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu. Yaptın mı böyle bir şey?" sorusuna Bahtiyar "Hayır, yapmadım" yanıtını verdi. Narin Güran davası PSA nedir, PSA ne demek?

NARİN GÜRAN DAVASI PSA NEDİR?

PSA, Prostat Spesifik Antijen anlamına gelir. Bu, prostat bezi tarafından üretilen bir proteindir ve erkeklerin kanında bulunur. PSA testi, prostat sağlığı hakkında bilgi edinmek için kullanılan bir kan testidir.

Cinayet ya da cinsel saldırı şüphesi taşıyan olaylarda, kurbanın vücudunda veya olay yerinde tespit edilen biyolojik örnekler (örneğin giysilerdeki lekeler) PSA açısından test edilir. Bu, failin kimliğinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Duruşma salonunda yaşanan diyaloğun detayları şu şekilde;

• Anne Yüksel Güran'ın Avukatı Yılmaz Demiroğlu, Nevzat Bahtiyar'a sordu: Tüm aileden özür dilerim. Narin'de PSA bulundu.

• Nevzat Bahtiyar araya girdi: Hayır, hayır kesinlikle.

• Mahkeme Başkanı: Yaptın mı böyle bir şey?

• Nevzat Bahtiyar: Hayır, yapmadım.

• Avukat: Siz orada 38 dakika ne yaptınız?

• Nevzat Bahtiyar: İp aradım çuvalın ağzını kapatmak için

• Avukat: O kanca neydi?

• Nevzat Bahtiyar: Beni takip eden Salim koymuştur

• Avukat: Çok önemli bir şey söylediniz. Seni takip mi etti?

• Nevzat Bahtiyar: Beni takip etmiş olabilir.