Nazara karşı okunacak dua: Kuvvetli nazar duaları...

Nazar, halk arasında "kem göz" olarak da bilinir ve olumsuz etkilerinden korunmak için çeşitli dualar okunur.

Hadislerde de nazarın hak olduğu belirtilmiş, Müslümanlara bu durum karşısında Allah'a sığınmaları tavsiye edilmiştir.

Özellikle çocuklara, hayvanlara, mala ya da güzelliğe değdiğine inanılan nazar için pek çok kişi nazar duası araştırmaktadır.

Diyanet kaynaklarında da geçen bu dualar, nazarın zararlarından korunmak ve ruhsal huzuru sağlamak için sıkça okunur.

İşte, en kuvvetli nazar duaları haberimizde...

FELAK SURESİ

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e‘ûzü birabbil-felak.

Min şerri mâ halak.

Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.

Ve min şerrin-neffâsâti fi’l-‘ukad.

Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı:

De ki: Sığınırım ben, sabahın Rabbine;

O’nun yarattığı şeylerin şerrinden,

Çöken karanlığın şerrinden,

Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

NAS SURESİ

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e‘ûzü birabbin-nâs.

Melikin-nâs.

İlâhin-nâs.

Min şerril-vesvâsil-hannâs.

Ellezî yüvesvisü fî sudûrin-nâs.

Minel-cinneti ven-nâs.

Anlamı:

De ki: Sığınırım ben, insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilâhına.

Sinsice vesvese verenin şerrinden,

O ki insanların kalplerine vesvese verir,

Gerek cinlerden gerek insanlardan.

BAKARA 255

Türkçe Okunuşu:

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.

Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm.

Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil’ard.

Men zellezî yeşfeu indehû illâ biiznih.

Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm.

Velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe.

Vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard.

Velâ yeûduhû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı:

Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (Hayy), bütün varlığın idaresini yürüten (Kayyum)dir.

O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir?

O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar.

O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.

Onların her ikisini de görüp gözetmek O’na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.”

KALEM SURESİ

Türkçe Okunuşu:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semi‘uz-zikr(a) ve yekûlûne innehû le mecnûn. Ve mâ huve illâ zikrun lil-‘âlemîn.

Anlamı:

O inkârcılar, zikri (Kur’an’ı) işittikleri zaman, seni gözleriyle devirecek gibi olurlar ve “O mutlaka delidir” derler. Halbuki o, âlemler için ancak bir öğüttür.

İHLAS SURESİ

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul hüvallâhu ehad.

Allâhussamed.

Lem yelid ve lem yûled.

Ve lem yekün lehû kufuven ehad.

Anlamı:

De ki: O Allah birdir.

Allah sameddir (her şey O’na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir).

Doğurmamış ve doğurulmamıştır.

Hiçbir şey O’na denk olmamıştır.

NAZAR DUASI

Türkçe Okunuşu:

E‘ûzü bi kelimâtillâhi’t-tâmmâti min şerri mâ halak.

Anlamı:

Allah’ın yarattıklarının şerrinden, Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

TEVBE SURESİ

Türkçe Okunuşu:

Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ huve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul-‘arşil-‘azîm.

Anlamı:

Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na tevekkül ettim. O, büyük Arş’ın Rabbidir.