Ne çoban, ne sezar! Dünyanın en iyi salatası seçildi: Yunan'dan...

Salata seçenekleri, özellikle yaz günlerinde daha sık tercih ediliyor.

Hem fit olmak hem de hafif öğünlerin vazgeçilmezi olan salatalar, bazen imza lezzetler olabiliyor.

Şimdilerde ise herkesin dilinde dünyanın en güzel salatası sayılan "Dakos" lezzeti var.

Dakos salatası, geleneksel bir Girit (Yunan) salatası. Sıcak günlerde soğuk ve ferahlatıcı bir başlangıç olarak sunulur.

Yunanistan'ın Girit adasına özgü bu hoş kokulu salata, taze domates ve beyaz peynirden yapılır, üstüne kapari, kırmızı soğan, kekik ve fesleğen eklendiğinde yazın canlı bir tadı ortaya çıkar.

DAKOS SALATASI TARİFİ

Büyük bir kasede domatesleri, kırmızı soğanı, zeytinleri, kaparileri, maydanozu, fesleğeni, kekiği, kırmızı şarap sirkesini, zeytinyağını, tuzu ve karabiberi damak tadınıza göre karıştırın.

Peksimetleri salatanın üzerine ufalayın ve bekletin.

Salata 10 dakika dinlendirildikten sonra üzerine beyaz peyniri ekleyin.

Son olarak zeytinyağı gezdirin.

Afiyet olsun...