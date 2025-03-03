Ne Hurma Ne Zeytin: İftarı Onunla Açın, Faydasına Şaşırın...

Yağmur Uçar

Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğu kadar, orucu yerine getirirken ki sünnetler de önem kazanıyor.

Oruç açmanın adabı konusunda Müminler, Hz. Muhammed'in sünnetlerini örnek alıyor.

Peygamber Efendimiz, hurma ve zeytin ile orucunu açardı. Yanı sıra tuz ile de açtığı rivayetlerde yer almıştır.

Her birinin ayrı ayrı faydası olmakla birlikte, orucu tuzla açmak vücutta ciddi faydaları sağlamaktadır.

İşte sebebi...

TUZ İLE ORUÇ AÇMAK

Bir miktar tuzla oruç açmak veya yemeğe başlamak sünnettir. Hz. Peygamber (asm) yemeye başlamadan önce bir miktar tuz aldıktan sonra yemeye başlamıştır.

Sebebi ise şöyle izah edilmektedir;

Tuz dile dokunduktan sonra, tükürük bezleri hemen çalışmaya başlar. Salgı yayar. Bu salgı, hazım için önemlidir, hazma yardım eder ve kolaylaştırır.