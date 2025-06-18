Ne klima, ne vantilatör! BİM’e sulu hava soğutucu geliyor: İşte fiyatı

Haber Merkezi

BİM, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Bu haftanın en dikkat çeken ürünü ise yaz sıcaklarına karşı serinlik sağlayacak olan sulu hava soğutucu oldu. Uygun fiyat etiketiyle satışa çıkacak ürün için tüketiciler mağazaya akın edecek.

Ayrıca performansıyla dikkat çeken Monster oyun bilgisayarları, bu hafta BİM raflarında yerini alacak.

Uzaktan kumandalı arabalar, beyaz eşya kategorisindeki cazip indirimler de yüzleri güldürecek.

İşte BİM 25 Haziran indirim kataloğu: