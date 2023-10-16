Ne koku, ne küf! Peynirin yanına 1 tane koymak yetiyor... Peynir çeşitlerinizin küflenmesini engelleyecek formülü açıklıyoruz! 1 tanesi bile yetiyor...

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Peynirin uzun süre tadını ve kokusunu yitirmeden kalabilmesi için serin bir ortam gereklidir. Bunun için peynirin dolapta saklanması tavsiye edilir.

Peynirin oksijenle teması, kapağı açık bir şekilde muhafaza edilmesi gibi durumlar da yine peynirin bozulmasına neden olur.

Beyaz peynir, kaşar, tulum gibi peynir çeşitlerini küflenmeden saklamak isteyenler için sırrı veriyoruz. Bu yöntemle peynirleriniz taze kalacak.

Küp şeker mucizesi

Peyniri muhafaza ettiğiniz saklama kabının içine 1 adet küp şeker ekleyin.

Küp şeker rutubeti alıp, peynirin tazeliğini korumasını sağlayacak ve tadı ilk günkü gibi kalacak.