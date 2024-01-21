Ne tuz, ne yağ! Soğana bir tutam ekleyin, kavururken efsane olacak... Yemeklerin olmazsa olmazı soğanı kavururken ekleyeceğiniz o malzeme, lezzetini arşa çıkaracak.

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Soğan, antioksidan, antibakteriyel, antienflamatuar ve antikanser özelliklere sahiptir. Soğan, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan şekerini düzenler, kolesterolü düşürür, sindirimi kolaylaştırır, cilt sağlığını korur ve enfeksiyonlara karşı korur.

Soğansız bir yemek tarifi, oldukça kısıtlıdır. Soğan her yemeğin lezzet veren baştacıdır.

Genellikle ilk olarak kavrulan soğan, karamelize hale getirildiğinde hamburgerden salataya birçok öğüne farklılık kadar.

Karamelize soğan aromasıyla çok sevilen bir çeşittir. Soğanın acı tadını azaltarak daha kolay tüketilmesini sağlar.

Pişirilme şekli olarak ağır ateşte uzun süre kavurmak oldukça önemlidir. Bu sayede soğanın doğal şekerleri ortaya çıkar ve karamel rengi oluşur.

Bir tutam şeker

Soğanın içerisindeki şeker, karamelize olmasına yetmeyebilir. Bu nedenle yarım ay doğranan soğanları zeytinyağı ile kavururken bir tutam şeker ekleyebilirsiniz.

Şekeri çektikçe rengi kahverengiye dönüşecek ve karamelize olacaktır.

Dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.