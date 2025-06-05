Netflix abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni Netflix abonelik ücretleri..

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Netflix Türkiye abone ücretlerine zam yaptı. Haber sosyal medyada kısa sürede gündem olurken yapılan zam Netflix'in 2025 yılında yaptığı ilk zam oldu.

Bilindiği üzere Netflix abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 ayrı plan bulunuyor.

Netflix'in bu fiyat artışları, içerik üretim maliyetlerindeki artışlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi faktörlerle ilişkilendiriliyor.

Netflix'in fiyat politikası ve içerik stratejileri, Türkiye'deki dijital yayıncılık sektöründe önemli bir tartışma konusu haline geldi.

İşte yapılan zam sonrası kullanıcıların ödeyeceği aylık ücretler..

İşte yeni Netflix abonelik ücretleri..

Netflix Türkiye tarafından yapılan zam sonrası kullanıcıların aylık ödeyeceği tutarlar şu şekilde;

- Temel paket 149,99 TL'den 189'99 TL'ye

- Standart paket 229,99 TL'den 289,99 TL'ye

- Özel paket 299,99 TL'den 379,99 TL'ye yükseldi.