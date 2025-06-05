Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zamn geldi: İşte, yeni tarifeler: Temel, Standart, Premium paketler…

Haber Merkezi

Hemen her yaşa hitap eden geniş film ve dizi kütüphanesiye dünya genelinde en çok izlenen online video izleme platformu olan Netflix, Türkiye ücretlerine zam yapıldığını açıkladı.

Temel, Standart ve Premium olarak 3 ayrı paket şekilde hizmet veren platformun zam sonrası yeni tarifeleri dikkat çekti.

Döviz kuru nedeniyle yayın devi, Netflix Türkiye’deki abonelik ücretlerini bu yıl ikinci kez artırdı.



YÜZDE 26 ZAMLANDI!

Yeni güncellemeyle birlikte yayın devi, abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26’lık zam yaptı.

Yapılan zammın ardından online olarak video izlemek isteyenler temel paketi 189.99 liraya, standart paketi 289.99 liraya, premium paketi ise 379.99 liraya satın alacak.