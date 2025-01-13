O Ses Türkiye yeni sezon tarihi: O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak?

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Müzikseverlerin büyük bir heyecanla beklediği O Ses Türkiye 2025 için geri sayım başladı!

Bu yıl da birbirinden renkli jüri üyeleri ve sürprizlerle dolu bir sezon izleyicileri bekliyor.

Yılbaşı gecesi Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola, eşliğinde unutulmaz bir gece yaşanmıştı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Gecesi bölümünün ardından yeni sezon gündeme geldi. Acun Ilıcalı ise müjdeyi verdi.

Peki, O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen tarih...

O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 O Ses Türkiye 25 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Yarışmada bu sezon jüri koltuğuna oturacak isimler de netlik kazandı.

O Ses Türkiye 2025 jüri koltuğunda yer alacak ünlü isimler:

Beyazıt Öztürk

Gökhan Özoğuz

Melike Şahin

Hadise