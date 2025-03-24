O toprak parçası hiçbir ülkeye ait değil! Tek başına bir hükümet

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Dünya üzerinde sınır anlaşmazlıkları nedeniyle sahipsiz kalan toprak parçaları oldukça nadirdir. Ancak Avrupa’nın tam ortasında, Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki küçük bir bölge, yıllardır hiçbir ülkenin resmen sahiplenmediği bir alan olarak kalmıştır.

7 kilometrekarelik bu toprak parçası, yıllarca hukuki belirsizlik içinde kaldı. Ta ki 2015 yılında Çekyalı siyasetçi Vít Jedlička, burayı bağımsız bir ülke olarak ilan edene kadar!

Jedlička, bu toprakların herhangi bir ülkeye ait olmadığını savunarak, "Liberland" adını verdiği yeni bir devlet kurduğunu duyurdu.

Ancak bu bağımsızlık ilanı, sadece uluslararası hukuk açısından değil, Hırvatistan ve Sırbistan için de büyük bir tartışma konusu haline geldi.

LİBERLAND NEREDE?

Liberland, Dunay Nehri'nin batı yakasında, Hırvatistan ve Sırbistan sınırında yer alıyor. Bu bölge, geçmişten beri iki ülke arasındaki sınır ihtilafları nedeniyle "sahipsiz toprak" olarak kaldı.

Hırvatistan buranın kendisine ait olmadığını, Sırbistan ise kendi toprakları içinde olmadığını söylüyor. İşte bu hukuki belirsizlik, Liberland’ın doğuşuna zemin hazırladı.

LİBERLAND’IN KURULUŞU

Vít Jedlicka ve bir grup aktivist, bu sahipsiz bölgeyi bir liberal ve özgürlükçü mikro devlet haline getirmeyi hedefleyerek 13 Nisan 2015’te Liberland’ın bağımsızlığını ilan etti. Temel ilkeleri arasında bireysel özgürlük, düşük devlet müdahalesi ve gönüllü vergilendirme yer alıyor.