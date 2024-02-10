O yoğurtlar 500 gramdan büyük ambalajlarda satılmayacak! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı… Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. O gruba dahil olan yoğurtlar 500 gramdan büyük ambalajlarda satılmayacak.

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Birçok kişinin severek tükettiği yoğurtlar hakkındaki yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Taklit ve tağşişin önlenmesi kapsamında tüketiciyi korumak için, Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yoğurtlara ilişkin bu karara göre, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük ambalajlarda piyasaya arz edilmesi yasaklandı.

500 gramlık ambalaj

Isıl işlem görmüş olan süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurtlar artık en fazla 500 gramlık ambalajlar ile tezgahlarda yer alacak.

Ayrıca tebliğle fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Yürürlüğü giren bu karar ile birlikte taklit ve tağşiş ile tüketicilerin yanıltılmasının önüne de geçilmesi hedefleniyor.