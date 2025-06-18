OBP onaylama 2025: OBP nereden ve nasıl onaylanır

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OBP, öğrencinin lise hayatı boyunca gösterdiği akademik başarıyı yansıtır.

Lise diploma notu, 0 ile 100 arasında neyse, bu puan 5 ile çarpılır ve 0 ile 500 arasında bir OBP elde edilir.

Bu puan, YKS’de aldığınız yerleştirme puanlarına eklenir.

Yükseköğretime geçişin en kritik adımlarından biri olan 2025 YKS'ye sayılı günler kala, sınava girecek adayların eğitim bilgilerinin doğruluğu büyük önem taşıyor.

Özellikle OBP'lerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen adaylar için güncelleme süreci, puan hesaplamalarında doğrudan etkili olacağı için yakından takip ediliyor.

Peki; OBP nasıl ve nereden onaylanır? OBP onaylama ekranı 2025...

OBP ONAYLAMA İŞLEMLERİ 2025

Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen adayların, bu durumu düzeltmek için belirli adımları izlemesi gerekiyor: