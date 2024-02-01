Öğrenciler devamsızlığa dikkat! MEB açıkladı: 4 yıllık stratejik planda kritik devamsızlık kararı… Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2028 yılları arasındaki Stratejik Planı’nı yayınladı. Devamsızlığa özellikle dikkat çekildi. Devamsızlığı çok olan öğrenciler üzülecek…

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MEB’in açıkladığı 2024-2028 yıllarına ilişkin Stratejik Plan’ında devamsızlık başlığı dikkat çekti. Sıkça devamsızlık yapan öğrenciler için yapılacak bu değişikliler sarsıcı olacak.

Bu plan kapsamında öğrencilerin devamsızlık oranları ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Sınıf tekrarını engellemek için öğrencilerin devamsızlık oranlarında düşürülme kararı alındı.

2019-2023 yılları arasında tamamlanan faaliyetlerin değerlendirildiği ve 100 binden fazla paydaş görüşüne yer verilerek yeni bir stratejik plan hazırlandı. Yapılan görüşmelerde, eğitimde yaşanan zayıf yönler belirlendi.

Bu plan kapsamında önümüzdeki 4 yıl için toplamda 7 amaç ve 33 hedef belirlendi.

Tedbirler sıkılaştı…

Yayınlanan plana göre, bu yıl itibariyle tedbirlerin sıkılaştırıldığı ‘devamsızlık’ konusu önde geliyor.

Plan ile birlikte, 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 4 yıl içerisinde, ilkokulda yüzde 11 virgül 61'den yüzde 7'e, ortaokulda yüzde 14 virgül 76'dan yüzde 10'a düşürülecek.

Hedef yüzde 24’e düşürmek

Plan kapsamında yer alan verilere bakıldığında, anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine giden her 100 öğrenciden 27'si 20 günden fazla devamsızlık yaptığı dikkat çekiyor.

Bu kapsamda planda yer alan ana hedef ise bu oranı 2028'de yüzde 24,5'e düşürmek.

Devamsızlığın önlenmesi için, rehberlik sistemlerinin güçlendirilmesi ve temel eğitimde sınav baskısı oluşturmayacak bir geçiş sistemine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.