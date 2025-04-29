Öğrencilere bir tatil müjdesi daha: 3 gün boyunca okular kapalı olacak

Haber Merkezi

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine girildiğinden bu yana sık sık tatil haberleriyle yüzler güldü.

Kar yağışı nedeniyle verilen ara tatiller, resmi bayramlar ve hafta sonu molaları derken şimdi de Mayıs ayı için sevindirici haber geldi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle okullarda resmi tatil ilan edildiğini açıklandı.

Böylece öğrenciler hem Cumartesi hem Pazar hem de Pazartesi gününü kapsayan 3 günlük bir tatil fırsatına kavuşacak.

19 MAYIS NE ZAMAN?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil olması sebebiyle öğrenciler 3 gün tatil yapacak.

Tatil 17 Mayıs Cumartesi sabahı başlayacak ve 19 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Öğrenciler, 20 Mayıs Salı günü ders başı yapacak.