Okullar 1 hafta erken mi kapanacak 2024? MEB yaz tatili kararı... Sosyal medyada gündem olan okulların 1 hafta erken kapanacağı iddiası üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi.

ensonhaber.com

2023-2024 eğitim yılının tamamlanmasına az bir süre kaldı.

Yaz tatilini iple çeken öğrenciler, öğretmenler ve veliler karne gününü bekliyor.

Karneler alınacak ve 3 aylık tatil sürecine giriş yapılacak.

Son günlerde ortaya çıkan iddialar ise soru işareti oluşturdu. Normalde 15 Haziran'da kapanacak olan okulların 1 hafta erkene çekildiği iddia edildi.

Peki, okullar erken mi kapanacak? İşte MEB'in kararı...

Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada hızla yayılan "okullar erken kapanacak" iddiasını yalanladı.

Alınan bilgiye göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı, planlanan tarihte, yani 15 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Böylelikle 3 ay sürecek yaz tatili de başlamış olacak.

Okulların kapanacağı son haftada ders dışı etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklere öğrencilerin katılımı zorunlu olacak.