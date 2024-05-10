Okullar 1 hafta erken mi kapanacak 2024? MEB yaz tatili kararı...

2023-2024 eğitim yılının tamamlanmasına az bir süre kaldı.
Yaz tatilini iple çeken öğrenciler, öğretmenler ve veliler karne gününü bekliyor.
Karneler alınacak ve 3 aylık tatil sürecine giriş yapılacak.
Son günlerde ortaya çıkan iddialar ise soru işareti oluşturdu. Normalde 15 Haziran'da kapanacak olan okulların 1 hafta erkene çekildiği iddia edildi.
Peki, okullar erken mi kapanacak? İşte MEB'in kararı...
Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada hızla yayılan "okullar erken kapanacak" iddiasını yalanladı.
Alınan bilgiye göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı, planlanan tarihte, yani 15 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Böylelikle 3 ay sürecek yaz tatili de başlamış olacak.
Okulların kapanacağı son haftada ders dışı etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklere öğrencilerin katılımı zorunlu olacak.