Onlar dünyanın en tehlikesi kabilesi! Yabancıları kurban edip kemiklerinden süs yapıyorlar...

Binlerce yıldır dünyayla hiçbir temasları olmadan Endonezya’da yaşamlarını sürdüren Yali kabilesi dünyanın en tehlikeli kabileleri arasında yer alıyor.
Bir ada kabilesi olan Yaliler, dünyadan izole bir şekilde yaşamlarını sürdüren topluluklar olarak öne çıkıyorlar. Kabilenin yerleşim yerine ulaşmanın bir hayli zor olmasının yanında yabancılara karşı tutumları da merak edilmese yeri dedirtiyor.
Merakına yenik düşüp kabileyi görmek isteyen yabancıları esir alarak kutsal günlerinde kurban eden Yaliler, kurbanlarının kemiklerinden ise aksesuar yapıyorlar.
SON YAMYAMLAR
Dünyada bulunan son yamyam kabileler arasında olan Yalilier hakkında çeşitli kulaktan dolma bilgiler bulunuyorken tehlikeli olmaları bu söylentiler arasında ki en gerçek söylem olarak nitelendiriliyor.
Yaliler hakkında bulunan çeşitli söylentilerin yanında savaş sırasında ele geçirdikleri esirlerden haber alınmadığı da yer alıyor.