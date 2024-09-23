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Onlar dünyanın en tehlikesi kabilesi! Yabancıları kurban edip kemiklerinden süs yapıyorlar...

Onlar dünyanın en tehlikesi kabilesi! Yabancıları kurban edip kemiklerinden süs yapıyorlar... Endonezya’da bulunan o kabile dünyanın en tehlikeli kabileleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Binlerce yıldır dünyayla hiçbir teması olmayan o kabileyi merak ederken bile düşüneceksiniz. İşte, dünyanın en tehlikeli kabilesi...