Orada ne plakaya ne park yerine para yetiyor! Bir park yeri 44 milyon... Araba almaya yeten imkanlar o ülkede plakaya ve park yerine yetmiyor. Üretim imkanlarıyla bilinen ülkede plaka ve park yeri ücretleri dudak uçuklatıyor.

Editör: Seda Yeşilyurt

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Çin’de araba sahibi olmak her ne kadar kolay gözüküyor olsa da işler sadece araba almakla da kalmıyor.

Sınırlı ve yüksek ücretli park alanları ve aynı zamanda plaka kodları nedeniyle araba alsanız dahi kullanma imkanınız zor olabiliyor.

Her ne kadar geniş arazilere sahip olunsa da ülkedeki kalabalık nüfus ve akıl almaz fiyatlar araba almayı değil kullanmayı hayal haline getiriyor.

ARAÇ SAHİBİ OLMAK HAYAL OLUYOR

Çin’de araç sahibi olmak her ne kadar dışarıdan kolay gibi duruyor olsa da ancak oldukça zor durumların başında yer alıyor.

Ülkede araç kullanımı için gerekli olan lisansların ve plakaların yüksek maliyeti ne yazık ki şahsi araçlanma imkanını kısıtlanmasına neden oluyor.

Uzmanlar, toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcut şehirleşme modelinin gözden geçirilmesiyle bu tür zorlukların azaltılabileceğini belirtiyor olsa da, sürekli artan nüfus ve hızla büyüyen şehirler bu çözümlerin hayata geçirilmesini zorlaştırıyor.

Nerdeyse araba fiyatıyla aynı olan plaka fiyatları ve aynı zamanda Hong Kong’daki park yerleri ile de araba almayı hayalden ibaret kılıyor.

‘The Peak’ semti, Hong Kong Adası'nda yer alan ve şehrin en prestijli bölgelerinden biri olarak bilinen lüks yerde bulunan park yerleri, yalnızca konut sakinlerine değil yüksek gelirli bireyler ve iş insanlarına da hitap eden bir kompleks içinde yer alıyor.

Bu durum ise, lüks araç sahipleri arasında park yeri satın alma yarışını körüklüyor ve park yerleri satışını bir sektör haline getiriyor. The Peak'teki Mount Nicholson'ın küçük mahallesindeki bir park yeri toplamda 1,3 milyon dolara, yani 44 milyon 118 bin 490 liraya satılarak rekor kırdı.