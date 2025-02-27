Oruç tutarken ne zaman ve nasıl niyet edilir? Niyetsiz oruç kabul olur mu?

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On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte oruç ibadetine dair merak edilen konular da gündemde yerini aldı.

Oruç tutacak olan vatandaşların aklındaki en önemli sorulardan biri ise "Oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir?" oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre, Ramazan orucu için niyet etmek şart ve bu niyetin imsak vaktine kadar edilmesi gerekiyor.

Peki, niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruç geçerli olur mu? Oruca nasıl niyet edilir? İşte detaylar…

ORUÇ TUTMAK İÇİN NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet'in açıklamalarına göre, niyet etmek orucun şartlarından biridir ve niyetsiz oruç geçerli olmaz.

Ramazan orucu ve nafile oruçlar için niyet etme süresi güneşin batımıyla başlayıp, ertesi gün öğle vaktine kadar devam eder. Ancak imsaktan sonra niyet edilebilmesi için hiçbir şey yenilip içilmemiş ve orucu bozan herhangi bir fiilin gerçekleştirilmemiş olması gerekir.

Sahura kalkmak niyet yerine geçer. Ancak daha faziletli olan, niyetin “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde açık bir şekilde ifade edilmesidir.

Hanefi mezhebine göre, imsaktan önce niyet etmeyi unutanlar, oruçlarını geçerli kılmak için imsak vaktine kadar niyet etmelidir.

Şafiî mezhebine göre ise, Ramazan orucu ve diğer farz oruçlara geceden niyet etmek zorunludur. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse, o günün orucu geçerli olmaz.