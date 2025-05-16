Otomotiv devinden kritik adım: Tazminat hakkı genişletiliyor!

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Peugeot, Citroen ve Opel kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Otomotiv devi Stellantis Grubu, 1.0 ve 1.2 litrelik PureTech motorlarda uzun süredir kullanıcıların şikayetlerine neden olan yapısal sorunlar nedeniyle kritik bir adım attı.

Şirket, Mart 2024 itibarıyla bu motorlara sahip araçlar için garanti süresini uzattığını ve belirli koşullar altında tazminat ödemesi yapılacağını duyurdu.

Söz konusu motorlarda aşırı yağ tüketimi ve erken aşınan triger kayışı gibi sorunlar, özellikle 2022 ile 2024 yılları arasında birçok kullanıcıyı mağdur etmişti.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu tarihler arasında onarım yaptıran araç sahipleri için garanti süresi 10 yıla ya da 180 bin kilometreye kadar uzatıldı.

Aynı zamanda Stellantis, kullanıcıların bu süreçte yaptıkları masrafları karşılamak üzere parça ve işçilik ücretlerinin %100'ünü kapsayan bir tazminat sistemi de devreye aldı.

BELGELERİNİZİ HAZIRLAYIN

Stellantis’in bu kararından Peugeot 208, 2008, 308, Citroen C3, C4 ve Opel Corsa gibi modeller etkileniyor. Bu modellerde kullanılan PureTech motorların bazı serilerinde önemli mühendislik hataları tespit edildiği ifade ediliyor.

Stellantis yetkilileri, tazminat ve uzatılmış garanti sürecinden faydalanmak isteyen araç sahiplerinin, servis faturalarını, parça değişim belgelerini ve bakım geçmişlerini ilgili yetkili servislerle paylaşmaları gerektiğini belirtti.

Ayrıca, geçmişte sorun yaşayıp kendi cebinden onarım yaptıran kullanıcılar için de başvuru yolları açık tutuluyor.

TÜRKİYE'DEKİ ARAÇ SAHİPLERİ FAYDALANACAK MI?

Stellantis globalde garanti kapsamını genişletmiş ve tazminat sürecini başlatmış olsa da, Türkiye’de yaşayan PureTech kullanıcıları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özellikle yüksek maliyetli onarımlarla karşılaşan kullanıcılar, tazminat sürecine dahil edilip edilmeyeceklerini merakla bekliyor.