Parka dolaşmak için çıktı, bulduğu o şey ile 185 bin doların sahibi oldu! Dünya basınında parkta buluduğu küçük ama değeri 185 bin dolar eden o taş ile gündem oldu. Turist o serveti nasıl bulduğunu bir bir anlattı.

ensonhaber.com

Paris’te yaşayan Julien Navas yaptığı turistik seyahat sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletine de gitti. Arkansa'ta bulunan çoğu turistin uğrak noktası olan kentteki büyük Crater of Diamonds Eyalet Parkı’na da uğradı.

Aslında Navas, bir roket fırlatma işleminin yapılacağını bildiği ve tanık olmak istediği içinde ABD’ye uğramıştı. İşin aslında Navas, daha öncesinde de altın ve ammonit gibi değerli fosilleri arayan biri olarak biliniyordu.

Daha öncede değerli taşları aramasıyla bilinen Navas’ın bu seferki hedefi eyalet parkı olmuştu. Parkta benzer bir çalışma yapmak için gerekli teçhizatı edinen Navas çalışmalarına başladı.

7.4 karatlık bir elmas...

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çamur olan zemini birkaç saat kazmasının sonucunda parıltılı bir taş fark etti. Bu parıltılı taşın ne olduğunu bilmeyen Navas bulduğu taşı yetkililere ulaştırması sonucunda o taşın tamı tamına 7.4 karatlık bir elmas olduğu belirlendi.

Navas yaptığı bu işlem hakkında ise, "Bu yıpratıcı bir iş, dolayısıyla öğleden sonraları esasen göze çarpan herhangi bir şey bulmak için yere bakıyordum" sözlerini söyledi.

Parkta bulunan bu koyu çikolata rengine benzeyen ışıltılı taşın 2020 yılından beri bulunan en büyük keşif olduğu açıklandı. 7.4 karatlık elmas, parkın açılış tarihi olan 1972’den bu yana parkta bulunan en büyük sekiz keşiften biri oldu.

185 bin dolar değerinde...

185 bin dolar civarında bir değere sahip olan elması bulan Navas, çok mutlu olduğunu aktardı. Navas heyecanla yaptığı konuşmasında, "Çok mutluyum! Düşünebildiğim tek şey nişanlıma ne bulduğumu anlatmak." ifadelerini kullandı.

Bulduğu bu değerli taşı kızı ve nişanlısı için iki parçaya bölerek hediye edeceğini de dile getirdi.