Pilates ne ki! Günde 1 avuç yiyenin, selüliti tarih oluyor Güzellik ve sağlık, herkesin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. İşte bu hedeflere ulaşmak için mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan kuruyemişler, besleyici ve güzelleştirici özellikleriyle ön plana çıkıyor. Günde 1 avuç bunu tüketmek yeterli.

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Kadınlar için vücut bakımı önemli bir konu ve selülitler, bu bakımın en büyük düşmanlarından biri olarak biliniyor.

Selülitlerden kurtulma arayışı, kadınların en büyük meraklarından biri haline geldi ve çoğu kadın bu konuda çözüm arayışında.

Neyse ki, bu savaşta kadınların en büyük destekçisi bu kuruyemiş.

Günde 1 avuç bu kuruyemişi tüketerek kalem gibi bacaklara sahip olabilirsiniz.

Kalem gibi bacaklara kavuşun!

Badem, birçok araştırmanın konusu olan ve sağlık açısından pek çok faydası bulunan bir yemiş olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, günlük olarak bir avuç badem tüketmek, sadece kolesterol seviyelerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda yüksek kan basıncıyla ilişkili kalp krizi riskini de azaltıyor. Ancak sürpriz bir şekilde, bademin bacak ve bel çevresindeki yağları azalttığı da vurgulanıyor.

Günde bir avuç badem tüketmek, özellikle bacaklardaki kilolarla mücadele etmede etkili olduğu ve bacakları şekillendirip sıkılaştırdığı belirtiliyor.