Pilavın üstüne 2 dilim ekmek koyun, bütün tarifleri unutun... Pilav pişirmek, gerçekten tecrübe istiyor. Misafirlerinize yapacağınız pirinç pilavı lapa olduysa üzülmeyin; kurtarmanın yolunu açıklıyoruz.

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Pirinç pilavı pişirmek sanıldığından zordur.

Pirincini ve suyunu kıvamında ayarlamak, tane tane olmasını sağlar. Ancak bazen bu kıvam tutmaz ve lapa olur.

Lapa olan pirinç pilavı, ikram edilmek istenmez. Bu durumu kurtaracak bir yöntem ile pilavınızı afiyetle yiyeceksiniz.

"Lapa pirinç pilavı düzelir mi" sorusunu yanıtlıyoruz.

İşte tek yapmanız gereken...

Kurtaran yöntem

Lapa olan pilavın altını en küçük ocakta en kısık dereceye getirin.

Üstüne bir-iki dilim tost ekmeği ya da normal ekmek koyun ve kapağını kapatın.

Ekmek pilavdaki suyu ve buharı çekip daha da lapa olmasını engelleyecektir.