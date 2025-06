Pişirmeden bilin: Kavurmayı yumuşatan ipucu! Pamuk gibi yapıyor...

Haber Merkezi

Kurban Bayramı denince akla gelen ilk lezzetlerden biri hiç kuşkusuz kavurma.

Ancak her sofrada karşımıza çıkan bu geleneksel et yemeği, her zaman lokum gibi yumuşak olmayabiliyor.

Bu durum ise birçok kişinin şu sorunun cevabını aramasına neden oluyor: “Kavurma nasıl yumuşak yapılır?”

Eğer siz de bayram sabahı mis gibi kavurma kokusu eşliğinde, ağızda dağılan yumuşacık bir kavurma yapmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

İşte etin sert olmasının önüne geçmek için bilmeniz gerekenler…

YUMUŞACIK KAVURMANIN İPUÇLARI

Taze kesilmiş kurban eti kasılma halinde olduğu için pişirildiğinde sert olur. Bu yüzden eti en az 12-24 saat buzdolabında dinlendirin.

Doğru yöntem: kendi yağında, kısık ateşte uzun süre pişirmek. Et önce suyunu salacak, sonra tekrar çekecek.

Kavurma pişerken tuz eklemek, etin sertleşmesine neden olabilir. Bu yüzden tuzu ve baharatları pişmenin sonuna doğru ilave edin.

Pişirme sırasında çok az miktarda ılık su eklemek, etin buharla daha yumuşak pişmesini sağlar. Ancak bu su miktarı 1 çay bardağını geçmemeli ve mutlaka sıcak olmalı.

Kavurmayı birkaç gün tüketmeyi planlıyorsanız, tencerenin dibine bir parça bayat ekmek koyarak buzdolabında saklayın. Bu, etin nemini korumasına ve yumuşak kalmasına yardımcı olur.