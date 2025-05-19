Raptiyeli terlik trendi! Kylie Jenner yaptı sosyal medya sallandı

Haber Merkezi

Moda dünyasında her şeyin yeniden yorumlandığı, sıradan malzemelerin bile stil ikonu hâline geldiği dijital çağda, TikTok’tan yükselen yeni bir trend görenleri hem şaşırtıyor hem de endişelendiriyor.

Son günlerde özellikle genç kadınlar arasında viral hâle gelen “raptiyeli terlik” modası, ilhamını ise beklenmedik bir kaynaktan alıyor: Kylie Jenner.

Ünlü yıldızın giydiği, 30 dolarlık ancak piyasada bulunmayan özel tasarım çivili terliklerden ilham alan TikTok kullanıcıları, kendi yaratıcı yöntemleriyle bu terlikleri evde üretmeye başladı.

Bu trendin öncüsü olarak öne çıkan içerik üreticisi Izzi Poppi, siyah parmak arası terliklerinin üzerine raptiyelerle yaptığı tasarımı sosyal medyada paylaştıktan sonra kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

GÜVENLİK VE SAĞLIK RİSKLERİ TAŞIYOR!

Tasarımı hem estetik hem de “punk” havasıyla dikkat çekici bulan kullanıcılar birbiri ardına kendi versiyonlarını paylaşmaya başladı. Ancak bu trend sadece estetikle sınırlı kalmadı; beraberinde ciddi güvenlik ve sağlık tartışmalarını da getirdi.

Izzi Poppi, videolarından birinde, "Güneşte bekletiyorsun, sonra ayaklarını yakıyorsun" diyerek terliklerin konforunu esprili bir dille sorgulasa da, takipçileri ikiye bölündü.

Kimileri bu el yapımı projeyi “asi ve yaratıcı” bulurken, kimileri ise potansiyel tehlikelere dikkat çekiyor: Gevşeyen iğneler, delinen ayak tabanları, güneşte ısınan metal yüzeyin ciltte oluşturabileceği yanıklar ve hijyen sorunları...