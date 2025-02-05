Resmi Gazete'de yayımlandı! Hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir?

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1075 hakim ve savcı atama kura süreci tamamlanmasının ardından kura sonuçları Resmi Gazete’nin 5 Şubat 2025 tarihli sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende 679 hakim ve 396 cumhuriyet savcısı ataması yapıldı. İki yıl süren adaylık eğitimlerini tamamlayan bin 75 hakim ve savcı kurayla atanmasının ardından sonuçlara nereden erişileceği araştırılmaya başlandı.

Pek çok kişi hakim ve savcı atamaları sonuçlarını merak ediyor. Peki, hakim ve savcı atama kurası sonucu nasıl öğrenilir?

HAKİM - SAVCI ATAMA LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Resmi Web Sitesi: HSK, atama kararlarını ve listelerini resmi web sitesinde yayımlar. Güncel ve geçmiş atama kararnamelerine erişmek için HSK Kararnameler Arşivi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Atama sonuçları ve ilgili duyurular, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün sonuç açıklama sayfasında da yayımlanabilir.