Resmi Gazete’de yayımlandı: İcradan satışlarda yeni dönem başladı

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte icra ve İflas Kanunu’nda önemli değişikliklere imza atıldı.

Kanun kapsamında elektronik ortamda gerçekleştiren satışları kapsayan düzenlemeyle birlikte satışlarda yeni dönem başladı.

Bu kapsamda, UYAP üzerinden gerçekleştirilen ihalelerde teklif süresiyle ilgili önemli yenilikler getirilerek ihale süresinde belirgin değişiklikler yaşandı.

SÜRE DEĞİŞTİ!

Söz konusu düzenlemeye göre, elektronik satış portalında açık artırmanın son 10 dakikası içinde yeni bir teklif gelirse, ihale süresi otomatik olarak 3 dakika uzatılacak.

Bu süre zarfında tekrar yeni bir teklif verilirse, süreç her defasında 3 dakika daha uzatılacak. Bu sayede, son dakikalarda verilen teklifler nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bununla birlikte, art arda gelen tekliflerle süre uzatılmaya devam etse de toplam uzatma süresi bir saati geçemeyeceği de belirtildi.

Ancak bu sınır, Adalet Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda ileride değiştirilebilecek. Önceki uygulamada ise son 10 dakika içinde verilen teklifler yalnızca bir kez 10 dakika süre uzatımı sağlıyordu.